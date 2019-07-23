بلدية أم القيوين تشدد إجراءات التفتيش على الصالونات النسائية

المصدر: أم القيوين -عصام الدين عوض

شددت بلدية أم القيوين إجراءاتها التفتيشية على الصالونات النسائية للتأكد من استيفائها لشروط الصحة والسلامة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب غانم علي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية أم القيوين، والذي أكد أن البلدية تحرص على صحة وسلامة المجتمع وتطبيق معايير الصحة والسلامة، وتواصل تنظيم حملات تفتيش على الصالونات ومراكز التجميل، وتدقق بعناية على مدى الالتزام، وتوقع غرامات على المخالفين، وتتشدد فيما يتعلق بصحة وسلامة المجتمع، وتشمل الرقابة العاملين والأدوات المستخدمة والمنشآت.

وأضاف أن البلدية تنظم حملات مستمرة للتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات والعاملين فيها بالمستوى المطلوب في مجال النظافة وتعقيم الأدوات، كما يتم التأكد من نظافة زي العمل الرسمي للعاملات، حيث يتطلب ارتداؤهن ملابس معينة تم اشتراطها حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وأكد مدير إدارة الصحة العامة والبيئة أنه بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، فإن البلدية تنظم حملات توعية بهدف التوعية باستخدام الأدوات الأحادية بدلاً من متعددة الاستخدام لخدمات العناية الشخصية في الصالونات النسائية في الإمارة؛ بهدف الحد من انتقال الأمراض الوبائية المعدية بين الزبائن والعاملين في هذا المجال، مبيناً أن حملات التوعية التي تنظمها البلدية تأتي لرفع مستوى الصحة والسلامة العامة في إمارة أم القيوين، خصوصاً خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً على هذه المحال خلال الفترة التي تسبق العيد.