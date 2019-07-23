دعوة الشركات للمشاركة في الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي، الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية للمشاركة في الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة، وتنظمه الهيئة بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019) من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «شهد قطاع الطاقة الشمسية تطورات مهمة في الفترة الأخيرة، لا سيما في منطقة الخليج العربي بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ما يجعل معرض دبي للطاقة الشمسية وجهة مثالية للمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، والعاملين والمهتمين بهذا القطاع، ومنصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية والتعرف إلى المشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة، واحتياجات السوق، وفرص المشاركة في مختلف مشروعات برامج الطاقة الشمسية، إضافة إلى لقاء الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة آفاق تطوير استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة».

وأشار الطاير إلى أن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال تنويع مزيج الطاقة وتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة يتطلب قدرة إنتاجية تزيد على 42 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.

مزايا حصرية

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية ورئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات في معرض ويتيكس: «يوفر معرض دبي للطاقة الشمسية مزايا حصرية للمشاركين مثل التسجيل المجاني للشركات والمنتجات لدى الهيئة، والحصول على خطابات توصية بشأن المنتجات المشاركة في المعرض، وزيارات ميدانية حصرية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتيح تزامن «دبي للطاقة الشمسية» مع معرض (ويتيكس) والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين ».

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض جهودها في البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى أبرز مشروعاتها للطاقة الشمسية وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لإنتاج الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

كما تسلط الضوء على مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربط الأنظمة بشبكة الهيئة. وقد حققت المبادرة نجاحاً كبيراً، حيث تم ربط أكثر من 1300 نظام شمسي.