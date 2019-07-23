لجنة أبوظبي تروج لـ«انتخابات الوطني» في المهرجان

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت لجنة إمارة أبوظبي المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في مهرجان ليوا للرطب.

وتأتي المشاركة من خلال المنصة التعريفية والترويجية التي أقامتها اللجنة ضمن إطار الخطة الإعلامية لها، والرامية إلى الترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتحــفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها، حيث أتاحت مشاركة اللجنة الالتقاء المباشر بجموع الزائرين للمهرجان من مختلف الفئات، وتعريف المواطنين بأهمية المشاركة الــفاعلة في العملية الانتخابية، واطلاعهم على الجدول الزمني ومواعيد التسجيل بالنسبة للمرشحين، وواجبات الناخب والمرشح، فضلاً عن استقبال اللجنة لاستفسارات الجمهور المختلفة، كما تقوم اللجنة بتوزيع كتيبات تثقيفية وتوعوية عن العملية الانتخابية بشكل عام، ومنها كتيب التعليمات التنفيذية، ودليل الناخب والمرشح، والجدول الزمني للانتخابات.

وقدمت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الشكر والتقدير للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، على دعمهم لمشاركة اللجنة وتوفيرهم لكافة التسهيلات الممكنة للتواصل مع جمهور المهرجان.