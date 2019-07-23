مستشفى راشد ضمن أفضل 10 مراكز بالشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

حصل مستشفى راشد على مركز متقدم بين مئات المراكز العالمية المتخصصة في مجال جراحة العظام والكسور، حيث جاء ضمن أفضل 10 مراكز متطورة على مستوى قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بعدد ونوعية وقلة مضاعفات العمليات، التي يجريها القسم والتي تصل إلى 6000 عملية سنوياً تتعلق بالحوض والعمود الفقري والكسور والمفاصل والمناظير وغيرها.

وجاءت نتائج التقرير الأخير لشركة «جونسون آند جونسون» العالمية بعد مقارنات متعددة أجرتها الشركة بين مئات المراكز العالمية المتخصصة في جراحة العظام والكسور على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا.

كما تم اعتماد قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى راشد مركزاً معتمداً عالمياً لتدريب أطباء العظام من مختلف دول العالم بعد استيفائه كل المعايير والشروط والمتطلبات.

وأعرب الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الذي يعكس التقدم والتطور الذي وصلت إليه أقسام المستشفى التخصصية والتي تفوقت على مئات المراكز العالمية المماثلة، مشيراً إلى أهمية هذه الإنجازات التي تعزز من القدرة التنافسية للمنظومة الصحية عالمياً.

ومن جانبه أوضح الدكتور بلال اليافاوي، استشاري ورئيس قسم العظام والكسور بمستشفى راشد أن هذا التقرير العالمي يشكل حافزاً للقسم وللمستشفى بشكل عام للمضي قدماً في طريق التقدم والإنجاز، والريادة للحفاظ على هذه المكانة المتقدمة.