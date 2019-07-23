«وارنر براذرز أبوظبي» تنضم إلى عروض «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، إلى مجموعة خياراتها الترفيهية والسياحية التي تقدمها لحاملي بطاقة «إسعاد»، مدينة «وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية الشهيرة، موفرة بذلك خصومات تصل إلى 30% على تذكرة الدخول لحاملي البطاقة.

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد: إن هذه العروض تُسعد بلا شك كافة حاملي بطاقة إسعاد من موظفي شرطة دبي وموظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي انضمت إلى البطاقة، ذلك لأنها تتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، ما يمنح الأسر خصومات مميزة.

وقال إبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية: إن الخصم الذي حصلت عليه لجنة إسعاد يعد خصماً جيداً.