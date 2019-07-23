عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة خميس الكتبي

المصدر: عجمان ـ وام

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له خميس محمد بليشه بن ثاني الكتبي وذلك لوالده وأسرة الفقيد وآل الكتبي بمجلس العزاء بمنطقة الرقايب في عجمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وعائلته سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وعدد من كبار المسؤولين.