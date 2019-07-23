تعزيز صحة 12.5 ألف موظف في «تاكسي دبي» عبر حملة «عناية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، حملة «عناية» الصحية لتفقُّد صحة موظفيها وسائقيها ونشر الوعي فيما بينهم بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وذلك من خلال استضافة عدد من الأطباء وذوي الاختصاص والخبرة في مختلف المجالات الصحية.

وستستمر الحملة طوال شهر يوليو الجاري. وأوضح الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، أن حملة «عناية» تأتي في إطار تعزيز بيئة عمل إيجابية لجميع العاملين في المؤسسة بشكل عام وفي مجال الصحة خصوصاً، وإيماناً من المؤسسة بأن جودة وكفاءة العمل تتبلور من صحة الموظف وراحته النفسية والجسدية، وأن تنظيم مثل هذه المبادرة من شأنه أن يعزز الوعي الصحي بين موظفي وسائقي المؤسسة من خلال نشر العديد من المعلومات الصحـية فيما بينهم، والاطمئنان على الصحة البدنية لأكثر من 500 موظف و12 ألف سائق.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت مجموعة متنوعة من الفحوصات الطبية المجانية كفحص كتلة الجسم، نسبة السكر في الدم، الأمراض الجلدية، تخطيط القلب، الكوليسترول، الرئتين، فحص النظر، ضغط الدم وغيرها من الفحوصات الأخرى، مع حصول المفحوصين على نتائج فورية عقب الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، لافتاً إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من الموظفين والسائقين والفنيين الذين أبدوا رضاهم التام عن تنظيم مثل هذه الحملات الصحية المهمة، والتي تعزز جانباً مهماً من جوانب اللياقة البدنية والصحية ونشر الوعي والثقافة.

وأكد آل علي، حرص مؤسسة تاكسي دبي على ربط مبادراتها بالأهداف والغايات الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، خصوصاً وأن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في ضمان توفير رعاية صحية عالية المستوى لجميع فئات العاملين بها، تحقيقاً لأعلى مؤشرات سعادة الموظفين من جهة، وارتقاءً بمستوى كفاءة وجودة العمل من جهة أخرى.