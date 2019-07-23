«إسلامية دبي» ترصد 38 مخالفة لآلية جمع التبرعات خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن رصد 38 مخالفة لآلية جمع التبرعات المعتمدة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم جمعها من الحصالات المخالفة لآلية جمع التبرعات، 32.189 درهماً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

تقرير

وأصدرت إدارة شؤون الزكاة والصدقات في الدائرة، تقرير الحصالات المخالفة 2019، بهدف رصد مخالفات الحصالات وآلية جمع التبرعات المعتمدة في الدائرة، وذلك من خلال جولات تفتيشية تقوم بها الإدارة بشكل دوري لتحديد التبرعات المخالفة في الإمارة لأحكام المرسوم رقم (9) من عام 2015، بشأن تنظيم جمع التبرعات في دبي، والتي تشمل بلاغات عن ممارسات غير رسمية لجمع التبرعات، أو حصالات غير مصرح بها، أو مخالفات تنظيم حملات جمع التبرعات غير الرسمية.

التزام

وأكد أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حرص الدائرة على ضمان الالتزام بأحكام القانون، في ما يتعلق بعملية تنظيم جمع التبرعات، مشيراً إلى أن الدائرة عمدت إلى توثيق كافة المخالفات المكتشفة، من خلال محاضر ضبطية قضائية.

ضوابط

وقال المهيري: «تسعى الدائرة دائماً إلى تشجيع فئات المجتمع على المساهمة بالعمل الخيري، من خلال التبرعات والصدقات، وفق الضوابط التي يحددها القانون، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها، ويعزز الثقة المتبادلة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات». وأضاف: «توفر الدائرة كافة التسهيلات اللازمة للراغبين بتنظيم حملات التبرعات والأنشطة الخيرية، وتعمل بشكل مستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لتعزيز ثقافة العمل الخيري».