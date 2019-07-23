منصات شرطة دبي تتيح المعرفة العلمية بالعربية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون لنشر محتوى مرصد المستقبل عبر مختلف المنصات الإلكترونية لشرطة دبي، ما يسهم بتوفير محتوى المعرفة العلمية باللغة العربية لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع واطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا حول العالم.

ووقع الاتفاقية في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والعميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من موظفي الجانبين.

أهداف

وأشاد القائد العام لشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل بما يحقق أهداف الجانبين في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في نشر المعرفة العلمية باللغة العربية وبما يقدم خدمة جليلة للمهتمين في البحوث والدراسات العلمية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المبادرات الهادفة إلى نشر المعرفة المستقبلية التي تعزز الابتكار والبحوث العلمية والتي تخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في استشراف المستقبل.

من جانبه، أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مرصد المستقبل يمثل منصة معرفية رائدة لاستشراف مستقبل التكنولوجيا في صياغة مستقبل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد والذكاء الاصطناعي.

المعرفة

وتركز منصة مرصد المستقبل، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل في عام 2016، بشكل رئيسي على نشر الدراسات ونتائج الأبحاث والمقالات البحثية والمواد المرئية والرسوم البيانية في العديد من المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا مثل الفضاء والعلوم الصحية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية والواقع الافتراضي، والدراسات العلمية العامة، والعديد من المجالات المتخصصة الأخرى.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل وقعت اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة مثل وزارة التربية والتعليم، وحكومة دبي الذكية، ومؤسسات إعلامية محلية وإقليمية لنشر محتوى «مرصد المستقبل» والمنصات المعرفية للمؤسسة.

أرقام قياسية

ونجحت منصة مرصد المستقبل منذ إطلاقها بإنتاج محتوى علمي ومعرفي متنوع، وبلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني الرسمي إلى أكثر من 11 مليون زيارة، فيما وصل عدد مشاهدات الفيديوهات على المنصات المختلفة إلى أكثر من 500 مليون مشاهدة، وتصل نشراتها الإخبارية اليومية إلى 32 ألف مشترك حول العالم.

وتحظى القنوات الرقمية لمرصد المستقبل باهتمام كبير من المتابعين العرب، حيث يصل عدد متابعي الصفحة الرسمية على فيسبوك إلى أكثر من 4.6 ملايين متابع، إضافة إلى أكثر من 118 ألف متابع على «تويتر»، وأكثر من 217 ألف متابع على «إنستغرام».

إعداد وتطوير

سيعمل فريق مرصد المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل على إعداد وتطوير وتصميم مجموعة من المواد العلمية المتنوعة في مختلف القطاعات بشكل دوري لنشرها في المواقع الإلكترونية لشرطة دبي إضافة إلى نشراتها المعرفية ومنصاتها للتواصل، وذلك بموجب الاتفاقية بين الطرفين.