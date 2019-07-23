جمعية الصحفيين تنفي خبر زيارة وفد من الإعلاميين الإماراتيين إلى إسرائيل

المصدر: دبي - البيان

أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية عن استنكاره الشديد للبيان الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب، وللأسف الكبير، لزيارة بعض الصحفيين العرب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت جمعية الصحفيين الإماراتية عدم زيارة أي من الصحفيين الإماراتيين المنتمين للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الكيان الإسرائيلي.

وطلبت الجمعية من اتحاد الصحفيين العرب توخي الحذر والتأكد من المصادر الرسمية والموثوق منها للبيانات قبل إصدار مثل هذه البيانات والنشرات الصحفية التي تحتوي على معلومات زائفة وغير حقيقية وغير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

ويعمل الصحفيون الإماراتيون مع أشقائهم من الصحفيين العرب والفلسطينيين لنصرة القضية الفلسطينية في كل وسائل الإعلام الإماراتية. كما حثّت الجمعية جميع الأطراف على عدم الزج باسم الصحفيين الإماراتيين في زيارات وهمية وشائعات، وأن الصحفيين الإماراتيين متمسكون بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى إقرار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.