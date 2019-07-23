مدير جائزة لطيفة بنت محمد تثمن تأسيس هيئة تعنى بالطفولة المبكرة بأبوظبي

المصدر: دبي ـ وام

ثمنت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي لجائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتأسيس هيئة خاصة بالطفولة المبكرة بأبوظبي.

وقالت: إنها الإمارات أرض زايد الخير، طيب الله ثراه، والتي احتضنت الطفولة بكافة مراحلها، إننا حقيقة سعداء بتأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والتي تعكس بقوة اهتمامات القيادة الرشيدة بنصف الحاضر وكل المستقبل فلذات أكبادنا، مشيرة إلى أن هذه الهيئة تمثل استدامة حضارية ونواة لمجتمع صحي وإعداد قوى لقادة المستقبل".

وأضافت نعلم علم اليقين أن سلسلة الاهتمامات بالطفولة المبكرة متباينة ومتعددة ومتنوعة ولذلك جاءت هذه الهيئة إجابة قاطعة للاهتمام بالطفولة وسوف تعزز من الخدمات المقدمة للطفولة من كافة النواحي النفسية والاجتماعية والسلوكية والتربوية وغيرها.

وأوضحت أن أسرة جائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تدعم إنشاء هيئة بأبوظبي تعنى بالطفولة المبكرة وهي مرحلة مهمة واستثنائية بالطفولة وهي خطوة تجسد قيماً حضارية راقية وعالية تؤكد على مر الأزمنة مدى اهتمامات القيادة الرشيدة بإماراتنا الحبيبة بحصاد الغد أطفالنا من خلال الاهتمام بهم في مرحلة مبكرة عبر تعزيز ودعم المشروعات والمبادرات التي تقدمها وتطبقها الجهات المعنية بالطفولة المبكرة في الإمارات.