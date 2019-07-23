«الإسعاف» تكرّم ضابطاً بشرطة دبي تقديراً لخدماته

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرائد عبد الله خليل الحوسني من القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لدوره الفاعل في دعم خدمات ونشاطات وسياسات الدعم المؤسسي خاصة الكوادر والموارد البشرية المواطنة ومساهمته في تحقيق النتائج المرجوة من خطط التوطين في حكومة دبي.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة عيسى الغفاري إن المؤسسة تعتز بكل من يساهم في تحقيق أهدافها وإبراز إنجازاتها وتفخر بأبناء الإمارات النشطاء في مجال الخدمات العامة والتطوع ومسارعتهم إلى التعاون في هذا الصدد وتفخر بكل من يساهم في تعزيز بيئة العمل وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وإطلاق إمكانات المواطنين وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح المسؤولية والطموح.