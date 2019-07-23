إغلاق إداري بحق «كافتريا» في العين خالفت شروط الصحة

المصدر: العين - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «كافتريا كركيات» في منطقة المعترض بمدينة العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1145625، بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة ونظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وحفاظاً على صحة المستهلك.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات المحررة سابقاً وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها أسباب المخالفات، موضحاً أن القرار سبقه قيام مفتشي الهيئة بتوجيه 3 مخالفات للمنشأة في يناير ويونيو ويوليو من العام الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تمثلت في وجود حشرات في مناطق تحضير الغذاء، وتكرار مخالفة بند مكافحة الحشرات 3 مرات خلال العام، إلى جانب عدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية مما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأشار القاسمي إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.