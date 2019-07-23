ورش توعوية عن إدارة استمرارية الأعمال في وزارة الصحة

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشاً توعوية عن إدارة استمرارية الأعمال على مدى يومين، بهدف تعزيز مفهوم الوعي بإدارة استمرارية الأعمال في الوزارة.وتضمنت محاور الورشة التي قدمها من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سلطان سعيد الزيدي، مفهوم وأهمية إدارة استمرارية الأعمال، لتكون جميع مؤسسات الدولة قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها.

وأشار الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بالوزارة إلى أن تنظيم الورشة، يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال «نسيما 7000»، لتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة في مختلف الظروف.