تجديد اعتماد مركز المنامة الصحي بعجمان من اللجنة الدولية

المصدر: عجمان - البيان

حصل مركز المنامة الصحي بمنطقة عجمان الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، على تجديد الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «JCI»، بعد جولة التقييم التي أجرتها اللجنة على خدمات الرعاية الصحية في المركز، والتي تقوم دورياً بمراجعة المراكز المعتمدة كل ثلاث سنوات، لقياس جودة الخدمات المقدمة من مؤسسات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد للمراكز والعيادات الصحية "إن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحسين المستمر لمستوى خدمات المراكز الصحية، وفق معايير الاعتماد الدولية، ويتزامن مع استحقاق الإمارات المركز الأول عالمياً، في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، للعام الرابع على التوالي، التي بلغ عددها 221 مستشفى ومركزاً طبياً ومرفقاً صحياً، كما يعد حافزاً للمنافسة بين المراكز الصحية في الدولة، لمواصلة الارتقاء بمعايير خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها بما يعود بالفائدة على المرضى، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز معايير الرعاية الصحية في الدولة بما يضاهي أرقى المستويات العالمية وفق الأجندة الوطنية 2021.

وأفاد بأن حـــصول مركز المنامة الصحي على تجديد الاعتـــماد الدولية، جاء بعد اجتيازه لعدد من المتطلبات والمعايير الصحية، مُشيراً إلى أن هــذا الاعتماد يشكل نواة ومرجـــعاً للجودة في الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أن تجديد الاعتماد سيُشكل دافعاً لتحقيق المزيد من التطور في رعاية المرضى. وأكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أن حصول المركز على الاعتماد للمرة الثانية، يعزز ثقة المرضى والمجتمع بمدى ارتقاء معايير الجــودة في الخدمات التي يتم تقديمها.