بريد الإمارات يواصل تقديم خدماته المتميزة الخاصة بالعطلات

المصدر: دبي- البيان

أعلن بريد الإمارات عن مواصلة تقديم عدد من خدماته المتميزة لمتعامليه من خلال مزايا تشمل إصدار رخصة قيادة دولية، وسداد رسوم تأشيرة الولايات المتحدة ورسوم تذاكر السفر الخاصة بخطوط طيران مختارة .

ويتعاون بريد الإمارات مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، لإصدار رخصة القيادة الدولية المعتمدة، وذلك في جميع مراكز خدمات السعادة التابعة له، لتمكين المتعاملين الذين ينوون القيادة خارج الدولة، من الحصول على رخصة قيادة دولية سارية لمدة عام، بمجرد تقديمهم نسخة عن رخصة قيادة سارية المفعول، وبطاقة الهوية الإماراتية، وجواز السفر، وصور شخصية.

أما الراغبون بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، يوفر بريد الإمارات قناة إضافية لسداد الرسوم الخاصة بطلبات التأشيرة.