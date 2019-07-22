الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون استراتيجية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الصيني والرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وتشمل الاتفاقيات مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والذكاء الصناعي والمجال العسكري، كما وقعت الدولتان اتفاقية تعاون في المجال العسكري، بهدف تطوير التعاون ووضع إطار العلاقات بين الطرفين في المجال العسكري.

وجرى توقيع اتفاقيات أخرى في مجالات المؤسسات التعليمية والتحاور الاستراتيجي والتدريب وتبادل خبرات.

وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة دولة بدأها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين يوم الأحد بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين.