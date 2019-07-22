«يوميات فضائية».. أبحاث ورياضة وصيانة

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

مع ترقب الأنظار لانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، يتساءل الكثيرون عن جدوله اليومي الذي سيقضيه في المحطة الذي سيمتد 8 أيام.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية بمنزلة قمر صناعي ضخم صالح لحياة البشر فيه وتدور في مدار منخفض حول الأرض، وتحمل على متنها طاقماً من 6 رواد فضاء سينضم إليهم هزاع المنصوري يقضون 35 ساعة أسبوعياً، لإجراء أبحاث علمية بمختلف التخصصات الفيزيائية والبيولوجية.

ويمارس رواد الفضاء الرياضة يومياً، ويذهبون إلى الصالة الرياضية التي تحتوي على أجهزة رياضية معقدة، فهي تتألف من جهاز مشي، ودراجة تمارين من دون مقعد، وأجهزة رفع أثقال من دون أثقال بالطبع، إذ يستخدمون أنابيب مفروغة الهواء لإيجاد المقاومة.

يوميات رواد الفضاء.. تجارب علمية ورياضة وصيانة