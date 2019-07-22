41 شاغراً في دبي لتوظيف المواطنين والتعيين فوري

المصدر: دبي - شيرين فاروق

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين الباحثين عن عمل إلى حضور «اليوم المفتوح» لإجراء مقابلات عمل فورية للشواغر المتوافرة في قطاعات اقتصادية حيوية اليوم في مركز سعادة المتعاملين في دبي، وتضمنت القائمة مجالات الهندسة والمالية والمحاسبة والتخطيط والتسويق وغيرها للباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس والماجستير.

وأعلنت الوزارة عبر تطبيق «توطين» أن 41 شاغراً متوافراً في دبي وأن التعيين فوري شريطة حمل الشهادات وبطاقة الهوية في اليوم المفتوح للتوظيف والذي يأتي ضمن مسرّعات جديدة لتوظيف المواطنين والتي أطلقتها الوزارة ضمن مبادراتها وبرامجها، بهدف تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية استراتيجية مستهدفة، ويأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة التي تطبق منهجية واضحة في هذا الإطار تستند إلى عدة مرتكزات من أهمها تطوير الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة فيها، وهو الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود وتكامل الأدوار.

وأشارت الوزارة إلى أن تجربة اليوم المفتوح للتوظيف حققت نجاحاً كبيراً، ونسبة رضا مرتفعة لدى الشباب المواطنين الباحثين عن عمل.يذكر أن وزارة الموارد البشرية للتوطين نظمت مؤخراً اليوم المفتوح للتوظيف في أبوظبي، حيث تم إجراء مقابلات فورية للمواطنين في القطاع العقاري وقامت 19 شركة بعرض أكثر من 460 شاغراً.

كما وفرت الوزارة 11 شاغراً للكوادر الوطنية من المواطنين الباحثين عن عمل في اليوم المفتوح للتوظيف في عجمان.

من ناحية أخرى طرحت الوزارة برنامج تدريب الخريجين الجدد الذي يوفر التدريب الميداني لفئة الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد ولم يسبق لهم العمل ويتطلعون للعمل في قطاع التأمين لكسب مهارات خلال الفترة التدريبية التي تتراوح بين 6 أشهر إلى 18 شهراً.