«تنمية المجتمع» تطّلع على مهام الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على أفضل الممارسات التي تطبقها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بمجال خدمة المجتمع.

وأكد العقيد سعيد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة لدى استقباله الوفد اهتمام المراكز بحل القضايا التي تستدعي تدخلاً قانونياً بصورة ودية أو اتخاذ إجراءات تحقق المصلحة العامة.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتقديم التوعية التي تعزز ثقة المجتمع بالمفاهيم الإيجابية، والإسهام الحضاري في التنمية وتحقيق الأمن الاجتماعي والأسري بأساليب متطورة ومواكبة.

وقدم شرحاً مفصلاً عن الخدمات المتطورة وفق أحدث الأنظمة العالمية بمجال الأسرة، وكيفية تقديم الشكاوى، كما اطلع الوفد على الهيكل التنظيمي والخطط الاستراتيجية واختصاصات إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في أبوظبي والعين والظفرة وآلية التعامل مع مختلف الحالات.