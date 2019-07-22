«نيابة دبي» تحصل على شهادة «نظام الإدارة المتكامل»

المصدر: دبي - البيان

حصلت النيابة العامة بدبي على شهادة «نظام الإدارة المتكامل»، بعد تحقيقها كافة متطلبات المطابقة مع المواصفات العالمية في أنشطتها الرئيسية الخاصة بالتحقيق والاتهام والطعن بالاستئناف والتمييز في الدعاوى الجزائية، ومتابعة إجراءات المحاكمة الجزائية وتنفيذ الأحكام، وإدارة الطلبات القضائية الدولية، والتدخل في الدعاوى المدنية وإدارة خدمة المتعاملين القضائية.

3 شهادات

وتتضمن شهادة «نظام الادارة المتكامل» على 3 شهادات وهي شهادة نظام إدارة الجودة «الأيزو 9001»، وشهادة نظام إدارة البيئة «الأيزو 14001»، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «الأوساس 18001».

وتعد هذه الشهادة من أبرز الإنجازات التي حققتها النيابة العامة حيث تعكس السعي نحو تحقيق التميز في مجال اختصاصها القانوني ومدى التزامها في تطوير أنظمتها الإدارية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المتبعة، وتطبيق أفضل الممارسات وذلك دعماً لرؤيتها ورسالتها وتوجهاتها المستقبلية الساعية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات لجميع فئات المتعاملين بمستويات عالمية.