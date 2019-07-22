شرطة دبي تستقبل نظيرتها في عجمان وتبحثان التنسيق

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي وفداً من شرطة عجمان، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على أحدث الإجراءات المتبعة في قسم الشراكة المؤسسية في مجال أعمال الشراكات، وآلية العمل فيها وتقييم الشركاء والتنسيق بينهم.

ورحّب الرائد عبدالله البلوشي من إدارة السمعة والشراكات المؤسسية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالوفد الذي ترأسته الرائد فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، مؤكداً حرص شرطة دبي على تبادل الخبرات والتجارب مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء.

وقدمت شرطة دبي شرحاً حول تأسيس إدارة السمعة والشراكات المؤسسية والأقسام الداخلية، وتوجههم في ترجمة رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في مجال التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الأمنية على مستوى وزارة الداخلية، وتبادل المعارف لتحقيق التكامل في الأدوار، ومواكبة رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خلق مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.