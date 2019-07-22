إشادة بحملة «الصحة» لحماية الأطفال من التدخين السلبي

المصدر: أبوظبي - البيان

عبّرت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي عن تقديرها الشديد لتكاتف المؤسسات الحكومية في الدولة في تعزيز التوعية للأسرة والأبناء من أجل حمايتهم من المخاطر، لافتة إلى جهود التوعية التي تنفذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال من التدخين السلبي في المنزل تحت شعار «طفل في المنزل».

واشاد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالحملة التي تركز على الاهتمام بالنشء وتوضيح مخاطر تدخين الشيشة «الأرجيلة» والذي يعتبر 5 مرات أكثر ضرراً من دخان السجائر في رسالة هادفة بعدم التدخين نهائياً في المنزل.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل فعاليات حملتها «صيف بأمان» ضمن مبادرات عام التسامح 2019، وتحفيزاً لأفراد المجتمع، لبذل المزيد من الجهود للوقاية من الحوادث التي تتزامن مع فصل الصيف، وترسيخ نهج العمل الإنساني وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى الجمهور وتوعيتهم بمختلف المخاطر وسبل مواجهتها.