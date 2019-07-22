إطلاق «سقيا الطيور» في دبا الحصن لتوفير أكثر من 400 عبوة ماء

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مُبادرة «سقيا الطيور»، التي تُنفذها بالشراكة مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، للعام الرابع على التوالي، والتي تستهدف توفير أكثر من 400 عبوة مخصّصة لسقي الطيور في مختلف أرجاء المدينة.

وتندرج هذه المبادرة، ضمن فعاليات بلدية مدينة دبا الحصن بمناسبة «عام التسامح» والاحتفاء باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2019. كما تأتي ترجمة للقيم الثقافية والإنسانية السامية التي تتبناها إمارة الشارقة وضمن مبادراتها الخيرية في مختلف ميادين العطاء. وستقوم البلدية في إطار مبادراتها المجتمعية بتوزيع عبوات بلاستيكية (سقّايات) تتميّز بسهولة تركيبها وخفة وزنها وسلاسة شرب الطيور منها، على سكان المدينة.

وقال طالب عبدالله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، إن إطلاق مبادرة سقيا الطيور هي واحدة من مبادرات الخير المستدامة، التي تُشكّل امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» والآباء المؤسسين، في المحافظة على الحياة الطبيعية وحماية عناصرها.

من جانبه، قال جمعة عبدالله جمعة الحمودي رئيس قسم الاتصال الحكومي في البلدية منسق المبادرة، إن لهذه المبادرة مردوداً بيئياً مهماً لدورة الحياة الطبيعية، من خلال حماية الكائنات الحيّة وخاصة الطيور التي تنفق أعداد منها خلال فصل الصيف بسبب شدة الحرارة وعدم توفر أماكن للشرب.