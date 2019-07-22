«نيسبريسو» تنضمّ إلى عروض «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد في قاعة الشيخ مكتوم بأكاديمية شرطة دبي، مذكرة تعاون مع شركة «نيسبريسو» العالمية، يتم بموجبها ضم الشركة إلى عروض برنامج الخصومات «إسعاد» الذي أنشأته شرطة دبي لإسعاد موظفيها وموظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية المنضمة للبرنامج.

وحسب بنود هذه المذكرة، يحصل حاملو بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى (الزوج والزوجة، والأبناء) على خصم حصري بنسب 20% على شراء ماكينات نيسبريسو الكلاسيكية وملحقاتها، بالإضافة إلى خصم بنسبة 10% على كبسولات ماكينات نيسبريسو الكلاسيكية، وذلك في جميع فروع الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية من جانب لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، منى العامري، رئيس اللجنة، ومن جانب شركة نيسبريسو، ناصر جلال، رئيس مجلس الإدارة في شركة «بيرفيتو» الأم التي تضم إلى جانب «نيسبريسو» عدداً كبيراً من الشركات، بحضور النقيب خالد السويدي، رئيس قطاع السياحة والسفر، والنقيب يعقوب السويدي، رئيس قطاع السيارات، والملازم أحمد بن غافان، وعدد من الأفراد من كلا الجانبين.