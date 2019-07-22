هزاع بن زايد: زيارة محمد بن زايد تنشر رسالة سلام وتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين، تجسّد المقام الرفيع الذي يتمتع به سموه في الصين والعالم، كما تعكس متانة العلاقات وآفاقها المستقبلية بين البلدين الصديقين.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدات عبر «تويتر»: «زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى الصين، بما تتضمنه من إعداد مدروس وحفاوة استقبال وبرنامج حافل بالاتفاقيات بين البلدين، تجسّد المقام الرفيع الذي يتمتع به الشيخ محمد بن زايد في الصين والعالم، كما تعكس متانة العلاقات وآفاقها المستقبلية بين البلدين الصديقين».

وأضاف سموه: «دولة الإمارات بتاريخها وثقافتها وقيمها، باستقرارها وازدهارها، بقوتها وحضورها السياسي والاقتصادي، تعدّ شريكا أساسياً لكبرى دول العالم، وزيارة الدولة التي يقوم بها محمد بن زايد إلى الصين تسهم في نشر رسالة الإمارات إلى العالم القائمة على التسامح والسلام والتعاون لما فيه خير البشرية».