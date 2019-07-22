الإمارات تختتم مشاركتها باجتماعات «المنظمة البحرية» في لندن

المصدر: لندن - وام

اختتم وفد دولة الإمارات مشاركته في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية «IMO» بدورتها 122 التي عقدت في مقر المنظمة بلندن.

ضم الوفد ممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسلطة مدينة دبى الملاحية و«الخارجية» ودائرة المؤاني والجمارك بالشارقة ومؤاني دبي العالمية ودائرة الميناء والجمارك في عجمان ودائرة النقل بأبوظبي. وتأتي مشاركة الوفد في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية IMO.

وناقشت اجتماعات المنظمة في اليوم الأول عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقرير الأمين العام عن اعتماد وثائق التفويض والتخطيط والاستراتيجية والإصلاحات وتحسين النظم وتشكيل فريق العمل إدارة الموارد.

كما تم الاطلاع على تقرير لجنة حماية البيئة البحرية والتدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء.