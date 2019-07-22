«دبي للسياحة» تطلق جولات رقمية عبر «وي تشات» للصينيين

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» باقة جديدة من الجولات الرقمية الصوتية الإرشادية عبر البرنامج المصغّر لـ«وي تشات»، الشهير في الصين، حيث تتيح الباقة المكوّنة من 10 جولات صوتية للزوّار من الصين فرصة التعرف على أبرز معالم دبي ومناطقها التراثية والثقافية بكل سهولة خلال زيارتهم للمدينة.

سيتم تقديم الجولات الرقمية الصوتية الجديدة عبر النسخة المحدّثة من البرنامج المصغّر City Experience Mini Program، وذلك تحت اسم «مساعد دبي المصغّر»، وهي النسخة التي عملت شركة «تينسنت» المتخصصة في التقنيات الحديثة على تطويرها لتوفير تجارب وخدمات سياحية أكثر سهولة وتتلاءم مع احتياجات الزائر الصيني في دبي.

وبناءً على الزيادة الكبيرة في أعداد الزوّار من الصين لدبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ستلعب الجولات الرقمية الصوتية الجديدة دوراً مهماً في تعزيز التجربة السياحية للزائر الصيني خلال تواجده في المدينة، ومنحه فرصة استكشاف مواقعها التاريخية وأبرز معالمها ووجهاتها من خلال الهاتف المتحرك الذكي.

ويأتي إطلاق هذه الباقة الجديدة ليؤكد مجدداً التزام (دبي للسياحة) تجاه السوق الصيني باعتباره أحد أهم أسواقها الرئيسية، وكذلك في إطار استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تعتبر الصين أحد أبرز أسواقنا الرئيسية، ونشهد معدلات نمو مرتفعة من ذلك السوق المهم الذي استقبلنا منه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من 290 ألف زائر، بنمو قدره 13 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولا شك أنّ إطلاق الجولات الرقمية الصوتية الجديدة عبر البرنامج الجديد «مساعد دبي المصغّر» يدعم استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين»، الهادفة إلى إثراء تجربة الزوّار من الصين في الإمارة، وخصوصاً ممن يبحثون بشكل متزايد عن تجارب سياحية تلبّي تطلّعاتهم واهتماماتهم الشخصية مع توفر الحلول الذكية المناسبة لهم.

وأضاف: إنّ هذه النوعية من التطبيقات الذكية سوف تساهم في الترويج لدبي كإحدى الوجهات السياحية التي تجب زيارتها، كما أنها ستوفر معلومات مهمّة عن تراثها وثقافتها وتاريخها من خلال منصّة رقمية سهلة الاستخدام. كما أنّ هذه الجولات الرقمية تتوافق مع مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى إثراء تجربة زوّار الإمارة من خلال توفير حلول تقنية رقمية مبتكرة.

تأتي الجولات الرقمية الجديدة مدعومة بتقنية تحديد المواقع الجغرافية «جي بي إس»، حيث تقدّم كل جولة معلومات صوتية إرشادية، تتوافق وتُحدّث تلقائياً مع المكان الذي يرغب الزائر بالانتقال إليه وضمن الوقت الحقيقي.

وتتوّفر الجولات الصوتية التي يتم تسجيلها مسبقاً بلغة الماندرين، كما تعرض كل جولة معلومات مكتوبة مرفق معها خريطة للمدينة تساعد على البحث مما يجعل الوصول إلى المعالم والأماكن أكثر سهولة.

من جهته قال يوسف لوتاه، مدير إدارة التطوير السياحي والاستثمار في دبي للسياحة: إنّ إطلاق الجولات الرقمية الصوتية الجديدة على «مساعد دبي المصغّر» يأتي ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى توفير حلول وأدوات مناسبة للزوّار من الصين تساعدهم على إثراء تجاربهم طوال فترة إقامتهم في دبي.

وستساهم شراكتنا مع «تينسنت» في تقديم خدمات مميّزة لهذه الفئة من المسافرين وتساعدهم على التعرّف على معالم المدينة وكذلك التقاليد المحلية والتفاعل معها بطريقة مبتكرة. لقد قمنا باختيار مجموعة من الجولات المتنوعة التي تتيح لهم استكشاف جوانب مختلفة من المدينة سواء كانت مباني ومناطق تاريخية أو مطاعم مميّزة ومتنوّعة أو تجارب متعدّدة في الصحراء.

ونحن نشجّع زوّارنا من الصين على القيام بجولات ومغامرات تتماشى مع أذواقهم لتعزيز فهمهم لتاريخ وثقافة الإمارة. كما وتسمح هذه الجولات الصوتية المدعّمة بتكنولوجيا حديثة من تينسنت من التعرف على وجهات وأماكن مختلفة في المدينة عبر استخدام «وي تشات».

ويمكن للزوّار من الصين الاختيار من بين 10 جولات رقمية تشمل مجموعة من أبرز المواقع في مناطق في دبي من بينها الفهيدي، وبر دبي وديرة. وتعتمد كل واحدة من الجولات الرقمية على فكرة معيّنة تركّز بشكل أساسي على ثقافة دبي وتراثها وفنونها.