«المساعدة على الطريق» تخدم 45 ألف مركبة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات عن قيامها عبر «وحدة المساعدة على الطريق» التابعة لها بتنفيذ عمليات مساعدة لنحو 45 ألف مركبة من أصل 47 ألف طلب وارد خلال النصف الأول من عام 2019، بما في ذلك تقديم الخدمة لـ 7,000 طلب عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالوحدة «مساعدة».

وكشف محمد مادح خفش مدير وحدة المساعدة على الطريق، عن تمكن الوحدة من تحقيق إنجازات نوعية على صعيد جودة الخدمات وسرعتها خلال الشهور الماضية، الأمر الذي جعلها موضع ثقة قطاع واسع من المتعاملين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وحقق لها عوائد مادية لافتة أهّلتها لنيل جائزة مواصلات الإمارات للريادة 2019 عن المحور المالي (نمو النقدية)، علاوةً على بلوغ معدلات الرضا عن خدماتها نسبة 90%، فيما ارتفعت نسبة الرضا عن خدمة إدارة الحوادث المرورية (وهي خدمة مجانية للجمهور) إلى 96%.

وتفصيلاً، أوضح خفش أن الوحدة نجحت في تقديم خدماتها لـ44,673 متعاملاً في إمارات الدولة كافة في النصف الأول لعام 2019، عبر 123 مركبة طوارئ وقطر، مجهزة فنياً للتعامل مع كافة أنواع المركبات، سواء الخفيفة (صالون ودفع رباعي) أو المتوسطة كـ «الفان» والحافلات المتوسطة، وصولاً إلى الشاحنات والحافلات الكبيرة، وذلك من غليلة في شمال الدولة إلى السلع على حدود المملكة العربية السعودية، محققةً متوسطاً لزمن الوصول للمركبة المتعطلة يبلغ 30 دقيقة، وقد مثّلت خدمة «إدارة الحوادث المرورية» أهم الخدمات التي تم طلبها في حين كانت «قطر المركبات» أكثر الخدمات طلباً.

وتأكيداً على الثقة المتنامية بالوحدة، أفاد خفش بأن لدى الوحدة عقوداً مع جهات استراتيجية في الدولة كدائرة النقل، وهيئة الطرق والمواصلات، لتقديم خدمات إدارة الحوادث المرورية بمفهوم يتجاوز المساعدة على الطريق إلى تعزيز السلامة المرورية بما يتوفر في مركباتها من معدات تنبيه وسلامة، بحيث تخطر مستخدمي الطريق بسلوك طرق بديلة أو مسارات أخرى نحو اليمين أو اليسار أو بتخفيف السرعة أو أن الطريق مغلق، مبيّناً أن كل ذلك يتم بواسطة كوادر مؤهلة لتنظيم الحركة المرورية وإغلاق الطرق والمسارات.