إنشاء مركز العين للتوحّد بـ 68.7 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال تشييد مركز العين للتوحد بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 10 آلاف متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 68.7 مليون درهم.

وقالت شركة «مساندة»: يأتي مشروع مركز العين للتوحد في إطار الحرص على تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء الوطن من هذه الفئة، حيث سيخدم المشروع شريحة مهمة من أبناء مدينة العين ممن يحتاجون إلى اهتمام ورعاية خاصة من الأطفال المصابين باضطراب التوحد، وسيشكل المركز بعد انتهاء أعماله صرحاً تعليمياً وتدريبياً مهماً، يسمح لهذه الفئة بالانخراط والاندماج في المجتمع، وأيضاً إبراز إبداعاتهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأوضحت «مساندة» أن المشروع يتضمن إنشاء مركز للتوحد يتكون من طابقين، كما سيتم تزويد المركز بأنظمة كشف عن الحريق تتواكب مع أحدث اشتراطات الدفاع المدني. وأشارت الشركة إلى أن العمل في المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ، لافتة إلى أنها تعتزم تسليم المشروع في النصف الثاني من العام 2020.

من جهتها، أثنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على دور شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الرئيسية في تمكين ودمج أصحاب الهمم المشمولين برعايتها.