«شمس للطاقة» تنجز مليون ساعة عمل آمنة

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت شركة «شمس للطاقة» في إنجاز مليون ساعة عمل آمنة من دون تسجيل أية إصابات تستدعي التغيب عن العمل، وقال ماجد العوضي، مدير عام شركة «شمس للطاقة»: «إن نجاحنا في تحقيق مليون ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابات هو إنجاز استثنائي تحقق بفضل المنهجية الصحيحة التي نتبناها، والإشراف الدقيق على كافة العمليات والأنشطة الحيوية، فضلاً عن التزامنا بالسياسات والإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة».

إطلاق

وتعتبر «شمس للطاقة» محطة للطاقة الشمسية المركزة وتقع في منطقة الظفرة على بعد حوالي 120 كيلومتراً عن أبوظبي. وقد دخلت المحطة حيز التشغيل في عام 2013، وكانت حينها أول محطة طاقة شمسية مركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأكبر من نوعها على مستوى العالم. وتساهم المحطة في تفادي إطلاق 175 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة 1,5 مليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من الطرقات.

وتستخدم المحطة عاكسات القطع المكافئ لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومتجددة. فمن خلال أشعة الشمس المركزة التي تمر عبر المرايا إلى أنابيب مملوءة بزيت من نوع خاص، تعمل المحطة على إنتاج البخار الذي يقوم بدوره بإدارة توربين بخاري تقليدي ومن ثم توليد الكهرباء.