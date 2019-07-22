أمل القبيسي تبحث مع نظيرها الإثيوبي تعزيز التعاون بين البلدين

المصدر: دبي - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها أمس مع تاجيسي شافو رئيس مجلس النواب في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في مواكبة توجهات ورؤية قيادتي البلدين اللتين تحرصان على النهوض بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

حضر اللقاء جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ورحبت معالي الدكتورة أمل القبيسي في بداية اللقاء بتاجيسي شافو والوفد المرافق له في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بما يحقق أفضل سبل التواصل والتشارك وتطوير علاقات التعاون القائمة، كما تأتي ترجمة حقيقية لبنود مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس الوطني الاتحادي، مع الغرفة الثانية للبرلمان الإثيوبي «المجلس الفيدرالي» الشهر الماضي، والتي تضمنت العديد من البنود التي تستهدف التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مأسسة العمل البرلمانية وتأطيره بما يواكب العلاقات القائمة بين البلدين.

وأكدت أن هذه الزيارة ستكون إضافة نوعية للعلاقات الإماراتية الإثيوبية المتنامية، لاسيما البرلمانية منها وستكون دعامة حقيقية أيضاً مع البرلمان الأفريقي وبرلمانات الدول الأفريقية.