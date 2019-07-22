المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على أن عضوية الهيئات الانتخابية ليست دائمة، بل تتغير ظروفها من انتخابات إلى أخرى، داعية في الوقت نفسه المواطنين والمواطنات إلى مراجعة قوائم الهيئات الانتخابية للتأكد من ورود أسمائهم.

وأوضحت اللجنة لـ «البيان» أن الشخص الذي كان عضواً في الهيئة الانتخابية لإحدى الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدورة السابقة 2015، ليس شرطاً أن يكون عضواً في هيئتها الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للدورة الجديدة 2019.

تشكيل

ونوهت بأن تشكيل الهيئات الانتخابية يتم عن طريق قيام ديوان حاكم كل إمارة بتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارته، وتقتصر عضوية الأفراد في الهيئة الانتخابية على الإمارة التي ينتمي إليها دون غيرها، وهي الإمارة الصادر منها خلاصة قيده، حيث تم اعتماد خلاصة القيد الصادرة من الإمارة كأداة لتحديد الإمارة التي ينتمي إليها عضو الهيئة الانتخابية.

وتابعت: «على سبيل المثال، إذا كان الشخص من إمارة الفجيرة فإنه لا يجوز له أن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي، حتى لو كان يعمل في إمارة أبوظبي أو يقيم فيها»، لافتة إلى أنه يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تحديث بياناته الواردة في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها عن طريق التقدم بطلب تحديث بياناته إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك «طلب تحديث بيانات»، مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية «وفق البنود المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية».

قوائم

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، إصدارها قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ضمت 337738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة.

ويقدر الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة (بثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، أي أن الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة يساوي حاصل ضرب عدد ممثليها في المجلس الوطني الاتحادي في الرقم 300، فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي 6 أعضاء بحكم الدستور، فإن الحد الأدنى لعدد أعضاء هيئتها الانتخابية 1800 عضو، إلا أنه ليس هناك حد أقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة، ذلك أن تقدير الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية لكل إمارة هو أمر متروك لحاكم الإمارة وحده.

حضور

ووفقاً للقوائم المعلنة فقد حظيت المرأة الإماراتية، بحضور مميز وصل إلى نسبة 50.62 % مقابل ما نسبته 49.38 % للذكور، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويشكل الشباب في قوائم العام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) ما نسبته 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث بلغت نسبة الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً، نحو 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جميع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

الشباب

يشكل الشباب في قوائم العام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) ما نسبته 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث بلغت نسبة الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً، نحو 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جميع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.