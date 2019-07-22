«كهرباء دبي» شريك استراتيجي لـ«إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها للدورة الثالثة من «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني، رئيس مطارات دبي، في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعد الهيئة شريكاً استراتيجياً للمعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث المساحة وعدد المشاركين، ويمثل منصة عالمية يتم من خلالها تقديم باقة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهّل حياة أصحاب الهمم وتسهم في دمجهم في المجتمع.

وحول رعاية الهيئة لـ«إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتأتي رعاية الهيئة لإكسبو أصحاب الهمم الدولي ضمن جهودها في دمج وتمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، فضلاً عن إيجاد مسارات عمل جديدة تسهل انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي ».

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: «تولي الإدارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم من المتعاملين والموظفين، من خلال برامج ومبادرات تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية».

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» الثالث الحلول التقنية والخدمات الذكية والمبادرات والبرامج التي توفرها لدعم أصحاب الهمم.