«الصحة» راعٍ وشريك داعم لمعرض «سي بي إتش أي» الدوائي

المصدر: دبي -البيان

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم مع شركة إنفورما يو بي إم إيميا، إحدى أكبر منظمي المؤتمرات والفعاليات التدريبية في العالم.

تقوم الوزارة بموجب المذكرة بدور «الراعي والشريك الداعم» لمعرض ومؤتمر «سي بي إتش أي الشرق الأوسط وأفريقيا 2019» الخاص بمجال الصيدلة وصناعة الأدوية على الصعيدين المحلي والدولي، الذي ستقام فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وجرى التوقيع على المذكرة في مقر ديوان الوزارة بدبي، حيث وقّع كلٌ من الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، وكارا تيرنر مدير عام شركة إنفورما يو بي إم إيميا، على مذكرة التفاهم، بحضور الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء، والدكتورة رشا سلامة مستشارة الصحة العامة، والدكتورة ريتا الشالوحي مستشارة السياسات الدوائية، إلى جانب عدد من موظفي الشركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ترتبط الاتفاقية بمدة انعقاد معرض ومؤتمر سي بي إتش آى الشرق الأوسط وأفريقيا 2019، والذي يشهد مشاركة 294 عارضاً، ويستضيف أكثر من 3000 مورد ومشترٍ في المجال الصيدلاني.

وتشارك الوزارة طيلة أيام المعرض، في العروض التقديمية وحلقات النقاش، التي ستقام للتعريف بالمكونات الصيدلانية الفعالة، والوسائط، والإضافات، وأدق المواد الكيميائية التي تستخدمها الشركات المُصنّعة، فضلاً عن استعراض خدمات العقود الدوائية في التجارب السريرية، وعقود البحوث والتصنيع، والخدمات الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات .