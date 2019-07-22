«إسعاف دبي» توقّع اتفاقيتي تعاون مع مستشفيي «زليخة» و«ويلكير»

المصدر: دبي-البيان

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ممثلة بخليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، اتفاقيتي تعاون مع مستشفى زليخة، تمثله الدكتورة زليخة رئيسة مجلس إدارة المستشفى، ومع مستشفى ويليكير، يمثله الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات، تهدف الاتفاقيتان إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات إلى المستشفيين، وفقاً للشروط والمعايير التي تتضمنها الاتفاقيتان، وتعزيز التعاون القائم بينهم في مجال نقل المرضى وإنقاذهم والحفاظ على حياتهم.

وأكد المدير التنفيذي خليفة الدراي، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء، سواء من الجهات الحكومية أو المستشفيات الخاصة التي ترتبط باتفاقات تعاون مع المؤسسة في مجال نقل المرضى، وأوضح أن مصلحة المريض هي أهم ما يحكم العمل الإسعافي، وما تحدده الظروف المحيطة من أولويات .