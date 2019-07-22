احتفال بتخريج الدفعة الثانية من «رواد الصحة» في دبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة الصحة بدبي، صباح أمس، بتخريج الدفعة الثانية من برنامجها التدريبي «رواد الصحة» الذي استهدف 30 موظفاً من قيادات الصفين الأول والثاني بمختلف قطاعات وإدارات الهيئة لتعزيز وتطوير قدراتها ومهاراتها في مجال القيادة والتميز والابتكار، والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في المجال الصحي.

وركز البرنامج الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع «شركة جنرال الكتريك للرعاية الصحية» على خمسة محاور تتعلق بالقيادة والتدريب، والفكر التصميمي في الرعاية الصحية، وعمليات تسريع التغيير، والاستراتيجيات، والمعايير العالمية، حيث تضمن تطبيقات عملية وزيارات ميدانية لمراكز عالمية متطورة ومرموقة كمركز «جونز هوبكنز جودي ريتز» الطبي و«مستشفى الأطفال الوطني» في بالتيمور وواشنطن، إضافة إلى ورش عمل حول الفكر التصميمي والفضول الذهني وأفضل الممارسات في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى زيارات لعدد من مختبرات الابتكار العالمية.

تمكين

وأعرب معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي عن فخره واعتزازه بمخرجات برنامج «رواد الصحة» بدورتيه الأولى والثانية، كونه يشكل أحد الأدوات المهمة لإعداد القيادات المواطنة داخل الهيئة، وفي مختلف الصفوف والمستويات الوظيفية، كما أنه المدخل الحقيقي والعملي لتحقيق الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، والمرتكز الأساس لتمكين العنصر المواطن من أداء مسؤولياته وفق بيئة محفزة وجاذبة ومشجعة على العمل والإبداع والابتكار والاستجابة لتحديات المستقبل.

وقال معاليه: إن البرنامج تم تصميمه لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال النظم الصحية والإدارية، وبما يتماشى مع تطلعات الهيئة وخططها الاستراتيجية المواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يدعو دائماً إلى إيجاد قيادات متميزة من الصفين الثاني والثالث.

وأشاد معاليه بنتائج البرنامج وقدرته على إعداد قيادات متميزة في مختلف التخصصات، تم تدريبها على أحدث علوم الإدارة والتنمية المهنية من خلال ربط خطة التدريب بأهداف استراتيجية الهيئة، مما سيعمل على تسريع وتيرة عملية التطوير في قطاعات وإدارات ومنشآت الهيئة، والوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق السعادة للناس.

تقدم

وأشار القطامي إلى حزمة من التحديات التي تفرض على الهيئة العمل بوتيرة عالية في ظل التطورات والتغييرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي، وما تحققه دبي من تقدم مذهل في شتى المجالات، مما يتطلب بذل الجهود الممكنة لمواكبة التطور المتسارع، وتحقيق الأهداف المنشودة، والوصول إلى المستقبل قبل الآخرين، كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

فرص

واستعرض معاليه الفرص والمقومات المتعددة التي تمتلكها هيئة الصحة بدبي لتحقيق النجاح والتميز والريادة، من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وتوفر البنية التحتية المتطورة، والخبرات والكفاءات الطبية والإدارية المتميزة، التي تعلب دوراً فاعلاً في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي، وتؤمن بالانفتاح على الآخرين، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وتسخيرها لخدمة المرضى.

ووجه معاليه الشكر والتقدير لفريق العمل المشترك القائم على برنامج رواد الصحة، والذي يضم مسؤولين ومختصين من إدارة الموارد البشرية في الهيئة ومؤسسة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي قام بها الفريق لإعداد خطة عملية للتدريب تلبي احتياجات المستهدفين من البرنامج، بما يخدم استراتيجية الهيئة وأهدافها .

نجاح

ومن جانبها أكدت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في تخريج قيادات صحية قادرة على القيادة والريادة والابتكار في القطاع الصحي، وهو الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بمستوى العمل والإنجاز وتحقيق استراتيجية الهيئة ورؤية دبي 2021.

وأوضحت السويدي أن البرنامج الذي انطلق في دورته الثانية منذ سبتمبر الماضي واستمر حتى مايو 2019 بمشاركة 30 موظفاً من قيادات الصفين الأول والثاني تضمن عدداً من المراحل المتعلقة بتقييم الكفاءات والملف الشخصي والبرامج التدريبية ومشروع العمل الجماعي .