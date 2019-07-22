بحث في شرطة دبي حول آليات كشف البرامج الضارة

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من النقيب الدكتور خبير، سعيد ثاني عابد المري، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بحثاً حول آلية الكشف عن البرامج الضارة وتحليلها بمنظور الأدلة الجنائية الرقمية والكشف عن هذه الجرائم والحد منها، وتم إعداد هذه الآلية وتصميمها وفق نهج وأساليب جديدة قام بها الباحث، مما جعل منها التخصص الأول والوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ظل كثرة الجرائم الإلكترونية والاختراقات وبرامج الفدية في العالم.

وأشاد معاليه، بالباحث وموضوعه، وتوجه إليه بالشكر على هذا البحث المتميز، متمنياً له التوفيق. والباحث النقيب الدكتور خبير سعيد ثاني عابد المري، حاصل على دكتوراه في تحليل البرامج الخبيثة من منظور الأدلة الجنائية.