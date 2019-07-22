35% إنجاز أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير شارع الاتحاد في عجمان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت المهندسة منيرة عبد الكريم مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أن الوزارة أنجزت ما يقرب من 35 % من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير شارع الاتحاد، والتي تتضمن تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، وأنه سيتم الانتهاء من المشروع في مارس 2020.

وأضافت، أن المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 49.5 مليوناً، وهو عبارة عن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع مسجد الشيخ زايد، مع طريق الجامعة بطول تقريبي يبلغ 2.5 كيلو متر، حتى دوار الزورا، ليصبح 3 حارات مرورية في كل اتجاه، فيما تشمل أعمال المشروع تطوير التقاطع ليصبح حراً بهدف تحسين الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة العابرة إلى إمارة رأس الخيمة والاتجاهات الأخرى.

جسر جديد

وقالت، إن المشروع تنفذه الوزارة وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال الطرق، خاصة أنه يتضمن إنشاء جسر يخدم القادمين من عجمان، والمتجهين إلى رأس الخيمة، الأمر الذي يدعم شبكة الطرق ويساهم في تحقيق انسيابية مرورية عالية في جميع الاتجاهات، لافتة إلى أن تنفيذ وتطوير الطرق الاتحادية يتم بناء على دراسات معمقة لجدواها وفاعليتها ودورها في خدمة مستخدمي الطريق.

وبينت أن الوزارة تعزز من استخدام المواد المستدامة في هذا المشروع، حيث يتم استخدام أصباغ تمتص ثاني أوكسيد الكربون، والروائح الكريهة من الجو، موضحة أن الوزارة استحدثت منظومة الطرق الخضراء، بهدف تقييم وتصميم وتنفيذ الطرق بما يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة بجميع مراحل العمل من تنفيذ وتشغيل، التي بدورها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وخفض عمليات التسوية بنسبة 45%، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70%، وتقليل مدد التنفيذ 10%.

طرق اتحادية

وتابعت، أن وزارة تطوير البنية التحتية حرصت على رفع كفاءة الطرق الاتحادية بشكل عام من خلال تنفيذ استراحات المركبات ورفدها بالخدمات، وتنفيذ معابر مشاة وفق المعايير والمواصفات العالمية، وإنجاز طرق سريعة تواكب ما تشهده الدولة من تنمية شاملة، خاصة أن معدل الانسيابية على الطرق الاتحادية بلغ 72%، وهو ما يعتبر من الإنجازات التي حققتها الوزارة.

استدامة

وأكدت مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية، أن المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الاتحادية والمحلية، تأتي ترجمة حقيقية لرؤى القيادة الرشيدة، لما يجب أن تكون عليه الإمارات من تطور ونهضة يرسخان مكانتها بوصفها مثالاً تنموياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وحضارياً يحتذى عالمياً، كما تدعم ما تحقق من إنجازات كبيرة ومنها الحصول على المركز الأول عالمياً بجودة الطرق لأربع سنوات متتالية، إضافة إلى تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع الإماراتي.