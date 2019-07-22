تبادل الخبرات القضائية بين «شرطة» و«محاكم» دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل القاضي عبد القادر موسى مدير عام محاكم دبي بالإنابة وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة العميد أحمد عبد الله علي شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في المجال القضائي، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف بين الدوائر والمؤسسات، لضمان استدامة العمليات التطويرية والتحسينية في كافة القطاعات الحكومية، وقد حضر من محاكم دبي كل من القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي فهد الشامسي رئيس المحكمة الجزائية بالإنابة، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبدالرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، ومن القيادة العامة لشرطة دبي حضر سعيد عبدالله المظلوم السويدي مساعد المدير العام لشؤون الادعاء، يرافقهم وفد من إدارة الادعاء الشرطي.

برامج

وتم خلال الزيارة إطلاع الوفد الزائر من القيادة العامة لشرطة دبي على الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي، والاطلاع على التطبيقات والبرامج الإلكترونية، كما قدم محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل عرضاً للوفد الزائر أوضح فيه نبذة عن النظام القضائي في محاكم دبي، واستعرض كذلك برنامج راصد لمتابعة مؤشرات محاكم دبي إلكترونياً، كما استعرض التحول الذكي لمحاكم دبي في تقديم خدماتها ودور عملية التسوية بين المتخاصمين وما ينتج عنها من سرعة في الفصل بين النزاعات لتوفير الوقت والجهد وسرعة البت في القضايا، وأوضح أن خطة محاكم دبي الاستراتيجية وغاياتها تدعم النظام القضائي والإداري المساند، لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً وتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.