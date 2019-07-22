763 مليون درهم التبادل التجاري بين رأس الخيمة والصين في 2018

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام للتنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوفد المرافق لسموه، تأتي ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع علاقاتها الاقتصادية الدولية، في إطار استراتيجيتها القائمة على تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة من الناحية القطاعية بعيداً عن المنتجات الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لرأس الخيمة بما فيها المناطق الحرة مع الصين خلال عام 2018 سجّل نحو 763 مليون درهم.

وأضاف: «بما أن الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية، وفي ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط الدولة معها في المجالات كافة، فإن العمل على السعي إلى إحداث مزيد من التقارب والتعاون مع هذه القوة الكبيرة، خاصة في إطار مبادراتها العالمية العملاقة التي يطلق عليها مبادرة الحزام والطريق، سوف يأتي بعون الله بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، ويعزز من مقدرته وتنافسيته مع الدول كافة».

وأوضح أن الصين تعدُّ شريكاً اقتصادياً استراتيجياً ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهي قوة اقتصادية كبيرة تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث الناتج المحلي، وفي المرتبة الأولى من حيث حجم التجارة الخارجية، ونحن نرى قيام الدولة بتعزيز العلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تصب في مصلحتنا، وإننا نتطلع أن تشكل زيارة سموه في هذه الآونة فرصة فريدة للبحث في سبل المضي في هذه العلاقة إلى آفاق أرحب وأوسع للتباحث في الفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة، وفي إطار قام على تبادل المصالح والمنافع المشتركة.

وأفاد النقبي بأن عدد الشركات الصينية المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة يبلغ 30 شركة موزعة على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية الصينية مع إمارة رأس الخيمة تحتل مكانة خاصة ومهمة في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والتجارية في مختلف القطاعات والمجالات بالإمارة، ونطمح إلى مزيد من العمل مع الجانب الصيني.