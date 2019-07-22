فريق هويتي بمطارات دبي يستقبل سفراء الابتكار المتجهين إلى الصين

المصدر: دبي – البيان

استقبل فريق هويتي في مطارات دبي 20 طالباً وطالبة من منتسبي برنامج سفراء الابتكار قادة المستقبل متوجهين في رحلة خاصة إلى الصين عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وتأتي هذه الرحلة التي تستمر ما بين 21 إلى 31 يوليو الجاري ضمن المبادرات التي تنفذها مؤسسة وطني الإمارات بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن برنامج (سفراء الابتكار قادة المستقبل)، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الطلبة عبر زيارات متنوعة لاكتساب الخبرات العلمية والعملية، والتي ستسهم في المشاركة الفعّالة في بناء الوطن وإعداد جيل قيادي.

ويأتي استقبال فريق هويتي – الذي يضم ممثلين عن جميع الشركاء الاستراتيجيين لمطارات دبي وعلى رأسهم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وشرطة دبي وجمارك دبي – للطلبة ضمن إطار تسهيل مرورهم عبر المطار وإبراز مستوى الخدمات التي يوفرها مطار دبي الدولي للمسافرين باعتباره نموذجاً لأفضل الممارسات العالمية.