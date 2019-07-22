وسم #زيارة_محمد_بن_زايد_للصين يتصدر ترند الإمارات

المصدر: دبي - مجيب هزاع

تصدّر وسم #زيارة_محمد_بن_زايد_للصين ترند الإمارات في وقت قياسي، بعد وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بكين مساء أمس، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وتأتي زيارة سموه إلى بكين بدعوة من شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يتم خلالها بحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة.

وحظي الوسم بمشاركات واسعة من المتابعين والمغرّدين الذين أكدوا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو قدوة في العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموح الوطن الذي يعتبر أكبر أمانة نحملها، من خلال بناء الروابط الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وأن مواقف سموه تسبقه دائماً، مشيرين إلى أنها جميعها بلا استثناء تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ونوه المغردون بأهمية #زيارة_محمد_بن_زايد_للصين التي تشكّل دعماً للمزيد من التعاون وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، وتعد امتداداً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتقوية العلاقات بين البلدين بما يخدم الشعبين اقتصادياً واستراتيجياً وتطويرها في جميع المجالات.