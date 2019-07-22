تمليك المساكن بعجمان عبر «سيارة السعادة»

المصدر: دبي - وام

تطلق وزارة تطوير البنية التحتية مبادرة «يايين ولسعادتكم متعنين»، التي سيتم خلالها إصدار قرارات تمليك للمواطنين الحاصلين على مساكن حكومية والتي مر عليها سنة ميلادية من تاريخ التخصيص عبر «سيارة السعادة» التي ستتواجد في مجمع «الرقايب 2» السكني في إمارة عجمان ابتداءً من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً.

ودعت المهندسة ابتسام محمد الغويص السويدي مديرة إدارة الإسكان في وزارة تطوير البنية التحتية مواطني الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط الصادرة من لجنة الانتفاع من المساكن الحكومية - وذلك للمساكن الحكومية التي مر عليها سنة ميلادية من تاريخ تخصيصها - إلى ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة، والحضور لموقع الحدث للحصول على قرار التمليك وإحضار المستندات اللازمة.

وقالت، إن هذه المبادرة - التي تستهدف إسعاد مواطني الدولة، وتحقيق جودة الحياة - اختصرت الفترة الزمنية للموافقة على تسليم قرار تملك المساكن الحكومية للمواطنين من 120 يوماً إلى 5 أيام عمل.. مشيرة إلى أن القانون يسمح للمواطن باستلام قرار تمليك مسكنه بعد مرور عام من تاريخ استلامه شهادة التخصيص.