تعاون بين بلدية الفجيرة ومنطقة السلامة روتردام الهولندية

المصدر: أمستردام - وام

استكملت بلدية الفجيرة تعاونها المشترك مع منطقة السلامة روتردام في هولندا، بالتوقيع على خطة العمل المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم المشتركة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتحسين التنمية الصناعية المستدامة في إمارة الفجيرة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وقام المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بتوقيع المرحلة الثانية من الاتفاقية مؤخراً في أمسترادام، فيما مثل جانب منطقة السلامة روتردام في التوقيع آنا ماري فان دالن نائب المدير، وذلك نيابة عن المدير العام لمنطقة السلامة روتردام.

وتشمل المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم بين الطرفين تنفيذ خطة العمل المشتركة لعامي 2019 و2020 والمتضمنة تطوير الدليل الفني للمنشآت الصناعية مع وضع أطر قانونية لتسهيل تطبيق الاشتراطات، ورفع كفاءة الأداء البيئي في المنشآت بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار استكمال تقييم المنشآت الصناعية الذي تم في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم، على أن يتم تطوير الخطط وتحسينها في هذا المجال، وفق الخطوط الإرشادية المذكورة في الدليل الفني.

وأشار المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم والعمل مع منطقة السلامة روتردام بهولندا، جاء في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة العمل المستمر، وإيجاد كافة الوسائل الممكنة من أجل تحسين جودة الهواء، بما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء.