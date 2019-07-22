انتخاب الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انتهت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون فرع أبوظبي من انتخابات الهيئة الإدارية للدورة الثانية 2019 /‏ 2021، والتي فاز فيها بالتزكية خالد بخيت بن طناف المنهالي، وعبد الرحيم محمد صالح آل علي، وفاطمة عبد السلام الأسمر.

وعبر أعضاء الجمعية العمومية عن تقديرهم الكبير للدعم والاهتمام الذي توليه وزارة تنمية المجتمع بقيادة معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع ومجلس إدارة الجمعية في توسعة دائرة العمل التطوعي للجمعة وفق رؤية مؤسسية متكاملة الأهداف والخدمات والقيم.

وتقدمت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية لفرع أبوظبي على حرصهم الكبير وتعاونهم على تفعيل دور الفرع بالتنسيق مع المركز الرئيسي في دبي منذ تأسيس الجمعية، بما يعزز جهود توعية الأهالي وتعزيز جهود الارتقاء بقدرات ومهارات فلذات الأكباد من ذوي متلازمة داون.

هدف

قالت الدكتورة منال جعرور إن الجمعية منذ تأسيسها أطلقت هدفاً استراتيجياً طويل المدى تسعى الجمعية لتحقيقه بتعاون أولياء الأمور والمتطوعين والمؤسسات الداعمة الحكومية والأهلية، وبما يعزز المسؤولية المجتمعية الوطنية والإنسانية تجاه أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون من خلال فتح فروع في كل الإمارات.