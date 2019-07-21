اطلاق 100 جهاز يعمل بالطاقة الشمسية لتعبئة بطاقات نول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تركيب 100 جهاز لإعادة تعبئة بطاقة نول تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها بالسعي نحو استخدام الطاقة البديلة المتجددة في كل خدماتها ومشاريعها بما يدعم ترشيد الطاقة وتجسيد مبادرات الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، وفقاً لتوجهات حكومة دبي الرشيدة.





وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن تركيب 100 جهاز نول تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق بإمارة دبي، يأتي ضمن استراتيجية الهيئة بالعمل الحثيث على إيجاد طاقة بديلة متجددة بدلاً من الطاقة التقليدية، الأمر الذي يحقق هدفنا في ترشيد الطاقة الكهربائية، وفق استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي.



وأضاف: إنه تم تركيب الأجهزة الجديدة في محطات الحافلات، والمناطق التي تشهد استخداماً كثيفاً لتعبئة بطاقات نول عبر أجهزتها، منها في منطقة القصيص، والمدينة العالمية، ومول الإمارات، وصحارى سنتر وغيرها من المناطق. حيث أن عدد أجهزة تعبئة بطاقات نول المعتادة والمتوفرة قبل هذه المبادرة كان حوالي 78 جهازاً يعمل بالطاقة الكهربائية.



ليبلغ الإجمالي 178 جهازاً في الوقت الحاضر، وإن تركيب هذه النوعية من الأجهزة سيسهم في تخفيض زمن تعبئة البطاقة، فضلاً على أن المتعامل يمكنه تعبئة بطاقة نول عبر موقع الهيئة ببطاقة الائتمان، ومن ثم تفعيل المبلغ من خلال الأجهزة المتوفرة.



وأوضح العوضي، أن عدد مستخدمي أجهزة تعبئة بطاقة نول وصل إلى مليون و25 ألفاً و294 متعاملاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وإن بطاقة نول أصبحت إحدى وسائل التحول الرقمي في استراتيجية الهيئة في هذا المجال.