الامارات وغامبيا تتعاونان في إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت

المصدر: وام

وقعت دولة الامارات وجمهورية غامبيا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في الامارات.

وقع المذكرة التي الحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي مامدو تنقارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيون في الخارج وذلك خلال حفل اقيم مؤخرا في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في ابوظبي بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان التعاون بين الامارات وغامبيا في اطار استقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها يأتي في اطار الحرص المشترك على توطيد علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة لدورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في دولة الامارات.

واكد معاليه " سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تنويع الخيارات امام القطاع الخاص والاسر في الدولة لاستقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها بما يلبي الاحتياجات وهو الامر الذي يأتي تنفيذا لاستراتيجية الوزارة والمتمثلة في تطوير تعاونها مع الجهات المعنية في الدول المرسلة للعمالة بغرض تسهيل وضبط اجراءات استقدام وتوظيف العمالة في الدولة".

من جانبه " اشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الغامبي بمستوى التعاون بين دولة الامارات وجمهورية غامبيا مشيرا الى ان سوق العمل في الدولة يعتبر من اهم الاسواق الجاذبة للعمالة الغامبية".

وبموجب مذكرة التفاهم ، تم الاتفاق على استقدام عمالة المنشآت وفق الية تتمثل في ان يقدم صاحب العمل للعامل الغامبي المزمع استقدامه عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية المعنية في غامبيا وهي وزارة التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه حيث يتم ارفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل الى وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق شروطه مع عرض العمل.

وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة او إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حل تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.

وحول استقدام وتوظيف العمالة المساعدة الغامبية تم الاتفاق بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة إلى دولة الإمارات وتوظيفها طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة ووفقاً للتشريعات واللوائح المعمول بها في جمهورية غامبيا حيث يمثل ذلك أساساً لمد نطاق الحماية القانونية للعمالة المساعدة في بلدانها قبل استقدامها وعند وصولها إلى دولة الإمارات.

وتم الاتفاق على تدابير لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة بحيث يسمح فقط لمراكز الخدمة تدبير في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في غامبيا بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

كما تم الاتفاق على التعاون لوضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة وتحديثها باستمرار وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية للعمالة الغامبية قبل المغادرة وبعد الوصول.

وتتم اجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة وفق عقد نموذجي يستند الى قانون عمال الخدمة المساعدة حيث تتولى مراكز الخدمة" تدبير" في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا كافة شروط وظروف العمل ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة اصلية منه وكذلك نسخة اصلية لصاحب العمل.

وتم الاتفاق على ان انهاء أو انتهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة ووفق شروط العقد النموذجي وان تتم تسوية النزاعات استناداً إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.