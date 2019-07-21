مشروع لتحويل دبي عاصمة عالمية للألعاب الافتراضية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

التقت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، وفد شركة «غرو أب إيسبورتس»، الجهة المالكة والمُنظِّمة لمهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية.

وتناول الاجتماع الجهود الرامية إلى تمكين دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعلها مدينة المستقبل، حيث تتولى «مؤسسة دبي للمستقبل» الإشراف على المبادرة التي يسهم في تحقيق أهدافها المكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال مشروع «دبي إكس ستاديوم» الذي تعتزم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة «تيكوم» لتحويل دبي إلى عاصمة للألعاب الافتراضية الرقمية، عبر إقامة وتنظيم واستقطاب بطولات عالمية.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي يبحث مع مُنظِّمي مهرجان "غِيرل غيمَر" مستقبل الألعاب الافتراضية