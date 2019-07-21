«الاتحاد للطيران» تنقل 5 ملايين راكب من وإلى الصين

المصدر: أبوظبي - وام

نقلت «الاتحاد للطيران» 5 ملايين مسافر من وإلى وجهاتها في الصين منذ انطلاق أولى رحلاتها إلى بكين قبل 11 عاماً، مما يعكس أهمية الإمارات كشريك استراتيجي في مبادرة «الحزام والطريق» كونها بوابة الصين إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأفادت «الاتحاد للطيران» لوكالة أنباء الإمارات بأنها تشغل حالياً خمس رحلات شحن على متن طائرة بوينغ 777 إلى شنغهاي لتنقل بذلك 600 ألف طن من البضائع المشحونة بين البلدين على مدى 11 عاماً على متن طائرات الشحن والتجارية.

وأوضحت الشركة أن ازدياد عدد السياح الصينيين إلى الإمارات على المليون زائر سنوياً، إضافة إلى عبور أكثر من 3.5 ملايين مسافر صيني الإمارات سنوياً في طريقهم إلى وجهات أخرى، كل ذلك يعكس صواب الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين نحو تعزيز آفاق التعاون لما فيه مصلحة شعبيهما.

حصة سوقية

ولفتت «الاتحاد للطيران» إلى أنها تعمل على التوسع في حصة السوق الصيني، في ظل الروابط القوية بين الإمارات والصين، حيث تعد الصين واحدة من أسرع أسواق السفر نمواً في العالم وأكثرها تنافسية وتمثل واحداً من أهم الأسواق للاتحاد للطيران عالمياً، حيث تشغل الشركة رحلة يومياً لكل وجهة من وجهاتها في الصين، ليصل عدد رحلاتها من أبوظبي إلى وجهاتها في الصين إلى 28 رحلة أسبوعياً.

وذكرت «الاتحاد للطيران» أن قرار الإعفاء من تأشيرة الدخول بين الدولتين، إضافة إلى الخدمات المباشرة والترويج للسياحة والاستثمار في البلدين، كل ذلك قد أسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للأعمال والترفيه للمستثمرين والمسافرين الصينيين.

المشاركة بالرمز

ونوهت إلى أن رحلات المشاركة بالرمز مع الخطوط الصينية أسهم في توفير مزيد من الوجهات للمسافرين الصينيين، بحيث يمكنهم الاختيار من بينها، بالإضافة إلى مرونة مواعيد الرحلات، حيث تحظى «الاتحاد للطيران» بعلاقات قوية للشراكة بالرمز مع شركة «هاينان آيرلاينز» وشركة «تشينا إيسترن آيرلاينز» وشركة «تشينا ساوثرين آيرلاينز»، والذي من شأنه تعزيز التعاون وعمليات التضافر على مستوى التسويق والتوزيع وتبادل المعارف عبر مراكز التميز.

وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت «الاتحاد للطيران» تشغيل طائرات الجيل الجديد من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» إلى شنغدو وشنغهاي، حيث تم استبدال طائرات «إيرباص A330-200» والتي تضم 262 مقعداً بطائرات بوينغ 787 ذات الـ299 مقعداً على خط أبوظبي - شنغدو ما يعني زيادة 14% للسعة المقعدية.

أما خط أبوظبي - شنغهاي، فقد شهد تغييراً من طائرات «بوينغ 787-9» إلى طائرات «بوينغ 787-10» الأكبر حجماً والتي تستوعب 336 مسافراً أي زيادة 12% للسعة المقعدية، ومع هذه التعديلات على خطي شنغدو وشنغهاي، أصبحت «الاتحاد للطيران» تشغل طائرات «دريملاينر» إلى أربع وجهات صينية مع إطلاق هذا الطراز إلى هونغ كونغ وبيجنغ مطلع العام الجاري.

نمو ملحوظ

وشهدت «الاتحاد للطيران» منذ إطلاق عملياتها بين أبوظبي وشنغهاي في 2012 نمواً ملحوظاً في القطاع السياحي الخارجي للصين وطلباً متزايداً على الرحلات الترفيهية ورحلات الأعمال.